نيرمين الفقي رشيقة منذ طفولتها.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية نيرمين الفقي ذكريات طفولتها بصورة قديمة، نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي تلعب الجمباز في مدرستها، حيث علقت قائلة: “وأنا صغيرة في مدرستي مع فريق الجمباز”.

صورة نيرمين حازت على إعجاب جمهورها، لكنهم لاحظوا اختلاف كبير في ملامحها بمرحلة الطفولة عن شكلها الحالي.

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وكانت الفنانة المصرية نيرمين الفقي قد شاركت مخرا في بطولة حكاية بعنوان «ما يطلبه المستمعون» ضمن مسلسل “نصيبي وقسمتك3”، وشاركها البطولة رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، والعمل من إخراج أكرم فريد.

الفنانة رانيا محمود ياسين نشرت صورة جمعتها بنيرمين بعد عناء التصوير، ظهرت نيرمين فيها نائمة على كتفها، وكتبت رانيا عبر حسابها على «أنستجرام»: «ده شكلي انا ونرمين بعد ١٨ ساعه شغل متواصل من امبارح بليل لحد من شويه».

الفنانة دنيا عبدالعزيز ردت على رانيا في تعليق وكتبت: «أمال بعد 29 هتعملوا إيه دا ولا حاجة حضرتك»، بينما تمنى لهما الجمهور التوفيق.