والدة هنا الزاهد تتذكر طلعت زكريا وشقيقته بكلمات مؤثرة.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
شاركت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصورة للفنان الراحل طلعت زكري، برفقة شقيقته الراحلة.
شيرين المنزلاوي، علقت على الصورة قائلة: “الله يرحمكوا ياحبايبي وحشتوني اوي ووحشني قعدتي معاكوا والضحك الي من القلب زمانكوا مع بعض فرحانين ومبسوطين. اوي لان طول عمركوا وانتو بتحبوا تتضحكوا مع بعض الي لقاء يااحب الناس ياغالين الفاتحه والدعاء ليهم بالرحمه والمغفره”.
والدة هنا الزاهد، كانت قد انفصلت عن طلعت زكريا، العام الماضي في هدوء شديد، واستمرت علاقة الصداقة بينهما، حتى كان طلعت أول الحاضرين لحفل زفاف ابنتها “هنا”.
يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 9 أكتوبر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى الميتشفيات الخاصة وبها رحل.
وكشفت ابنته الفنانة ايمي طلعت زكريا، ان والدها كان يدخن بشراهه، قبل وفاته الأمر الذي تسبب في مروره بأزمة صحية شديدة وكان قلبه قد توقف قبل رحيله بساعات وحاول الأطباء انعاشه مرة أخرى، وتوفي بعدها بساعات.
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