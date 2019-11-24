جمال العدل: عادل إمام أستاذ الشغلانة وهو من عمل لها قيمة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

قال المنتج جمال العدل، رئيس شركة “العدل جروب”، إن التليفزيون المصري كان المنصة الرئيسية لعرض المسلسلات قبل ظهور الفضائيات، موضحًا أن حجم الإنفاق الإعلامي يتوقف على حجم الإعلانات، مشيرًا إلى أن هناك مليارًا ونصف مليار جنيه حصيلة مدخلات الإعلانات في الموسم الرمضاني.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع بر فضائية MBC مصر، أن أجور الممثلين في مصر مبالغ فيها، ما يزيد من تكلفة العمل الفني، مما تسبب في خسارة المحطات الفضائية ما يقرب من 3 مليار جنيه وأكثر خلال العام الماضي.

وتابع، المنتجين توصلوا مع مسئولي الإعلام إلى اتفاق ضمني على تقليل ميزانية المسلسلات وأعدادها، لأنه من الطبيعي مع الخسارة سيتوقف العمل، وأغلب المنتجين وصناع الدراما بدؤوا التركيز على عرض مسلسلاتهم خارج السباق الرمضاني.

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واستطرد: نتنافس على النجوم والأجور كانت مبالغ فيها، يسرا مثلا نجمة كبيرة ولو أجرها يزيد فتكلفة العمل تزيد لأن المخرج وباقي النجوم يريدون زيادة أيضا، والمحطات التليفزيونية خسرت أكثر من 3 مليار دولار العام قبل الماضي، وليس المنتجين، ووصلنا لما يشبه الاتفاق لتقليل عدد المسلسلات وشركة واحدة اللي تنتج، والتغيير كان قاسيا جدا وعدد العمالة بالتالي قل”.

وقال: “هذا العام كل النجوم خفضوا أجورهم 40%، عدا فنان واحد ولن أذكر اسمه، وليس عادل إمام، لأن هو أستاذ الشغلانة ويأخذ اللي هو عايزه وهو اللي متقل الشغلانة وعامل لها قيمة، وسنقوم بعمل كم كبير من المسلسلات ولكن ستعرض جزء منها في رمضان وباقي خارج السباق الرمضاني”.

وأكد أن الموسم الدرامي الحالي سيشهد عودة جميع المنتجين تقريبًا للعمل بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأكد على أن العام الماضي كان قاسيًا على العديد من الشركات والعاملين في مجال الدراما، لكن ما حدث كان ضرورة من أجل إعادة تنظيم السوق مرة أخرى بعد فترة طويلة من تحقيق الخسائر سنويًا.