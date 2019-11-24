حلا شيحة ترقص مع تامر حسني على المسرح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة أوشكت على تحقيق حلمها بالعودة للسينما مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة.

فبعد غياب أكثر من 14 عامًا، قررت حلا شيحة أن تدخل إلى المنافسة السينمائية مرة أخرى مع الفنان تامر حسني.

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أعلن حسني خلال حفله، في الجامعة الأمريكية، عن تقديم “حلا” لدور البطولة بفيلمه المقبل “أنا مين”، حيث صعدت إلى المسرح وحياها تامر حسني أمام الجمهور، ثم أخذ بيدها ‏ورقصا على أنغام أغنية “اطمن”.‏

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة في السينما كان مع الفنان الراحل عامر منيب من خلال فيلم «كامل الأوصاف»، والذي مر عليه 14 عامًا، ودخلت بعده حلا في مرحلة ارتداء الحجاب.

حلا شيحة قدمت في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، والمسلسل من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف ‏عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

جدير بالذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد ‏الماروق. ‏