بلقيس تشعل أجواء موسم الرياض وتحتفل بعيد السيدة فيروز على المسرح

متابعة بتجـــــــــــــرد: أبدعت النجمة بلقيس فتحي في حفلها بموسم الرياض، في ليلة تفاعل فيها الجمهور بشكل مميز وحضر فيها طيف النجمة “فيروز” عندما غنت لها “نسم علينا الهوى” بمناسبة عيد ميلادها وسط هتافات وأمنيات الحاضرين.

ووجهت “بلقيس” الشكر إلى الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل شيخ، وشركة روتانا الممثلة في الأستاذ سالم الهندي على دعوتها لإحياء حفل في موسم الرياض.

وقالت أن موسم الرياض أبهر العالم ووجه الأنظار إلى مدينة الرياض. وانطلقت بأغنية “هوى” التي داعبت بها الجمهور الحاضر، ثم أغنية “دقوا خبيتي”، لتبدع بعد ذلك في أغنية “التاج”.

وتفاعلت “بلقيس” كثيراً مع الجمهور، ومازحتهم قائلة: “اللي فوق متحمسين واللي تحت شويه بردانين”.

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وبادلها الجمهور الترحيب في وسط الحفل بعبارة “منورة”، فردت عليهم:”النور نوركم يا أهل الرياض”.

واختتمت “بلقيس” حفلها بأغنية “فوق هام السحب” التي غناها معها الجمهور، وسط ظهور صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على المسرح.