نقيب الممثلين المصريين: حسن حسني بصحة جيدة

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تردد مؤخرا حول وفاة الفنان الكبير حسن حسني.

وقال زكي إن الفنان يتمتع بصحة جيدة، مؤكدا أن الشائعات المتعلقة بوفاة أي فنان تعد أمرا خطيرا لأنها تضع عائلته في ظرف صعب.

وكثرت الشائعات حول الفنان الكبير حسن حسني في الآونة الأخيرة، وتبين أن هناك شخصا ينتحل صفة صحفي يقوم بترويج هذه الشائعة بين الحين والآخر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وتابع زكي "بصفتي نقيبا للممثلين المصريين سوف أتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، حتى يأخذ عقابه ويدرك أن ترويج الشائعات أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون".

يذكر أن الفنان حسن حسني ولد في 19 يونيو/حزيران 1939، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح العسكري في فترة الستينيات بجوار الفنان الراحل حسن عابدين، وعانى كثيرا في تلك الفترة لأن جمهوره كان من الضباط والجنود فقط.

وبعد عام 1967 تم حل المسرح العسكري وانتقل إلى مسرح توفيق الحكيم، وساعده المخرج نور الدمرداش على الاحتراف، واستطاع عبر مشوار فني طويل أن يقدم أعمالا مهمة في المسرح والسينما والتلفزيون، مثل "أبنائي الأعزاء شكرا، المغتصبون، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، سارق الفرح".



وشارك حسن حسني أغلب نجوم الجيل الحالي من الشباب في أعمالهم السينمائية، مثل محمد سعد وأحمد عز ومحمد هنيدي، وكان ظهوره الأخير في فيلم "خيال مآتة" أمام أحمد حلمي.