"مافيا" محمد رمضان الأكثر شعبية في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم الفنان المصري محمد رمضان جائزة الأغنية الأكثر شعبية في أفريقيا من "Afrima music awards" في نيجيريا عن أغنية "مافيا"، وهو حدث موسيقي يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية.
وأعرب محمد رمضان عن سعادته البالغة بالحصول على الجائزة، ونشر عدة صور له عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلا "الحمد لله رب العالمين، مبروك لبلدي وجمهوري الغالي، جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا".
يذكر أن رمضان قدم حفلا ضخما، الخميس، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الترفيه، وحقق نجاحا كبيرا بسبب الاستعراضات المبهرة التي صاحبت أداءه الغنائي.
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