شريف عرفة: فيلم "الممر" أقلّ من الواقع.. ولم نستبعدْ السقا وأمير كرارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب المخرج المصريّ شريف عرفة عن سعادته بالتكريم الذي تلقّاه في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السّينمائيّ، مشيرًا إلى أنّه شرَفٌ كبير له أنْ يشعر الناس بالمجهود الذي بذله على مدار سنوات طويلة من أجل إسعادهم.

وقال شريف في تصريحات لـ"فوشيا" على هامش مشاركته في فعاليات المهرجان: "لا أستطيع القول بأن تكريمي تأخر، الناس هم من يقولون ذلك وليس أنا".

وعن فيلمه الأخير "الممر" الذي لاقى نجاحًا ساحقًا بدور السّينما وعلى شاشات الفضائيات، أثناء عرضه في أكتوبر الماضي، قال عرفة: "فيلم الممر أقل من الواقع، هناك أحداث في الواقع أصعب بكثير مما شاهدناه في الفيلم".

وتابع: "قمنا ببعض التغييرات على الشخصيات، حتى لا يقال إن هذا الفنان يجسد شخصية الضابط فلان، أردنا الابتعاد عن هذه التشبيهات تمامًا".

وأردف: "لم نستبعد أحمد السقا أو أمير كرارة من فيلم الممر، اخترت أحمد عز لأنني وجدت الشخصية مناسبة له ولا يوجد استبعاد لأي فنان".

وبسؤاله عن طرح جزء ثانٍ من فيلم "الممر 2"، قال المخرج المصري المعروف: "لم ننته من مسألة وجود فيلم الممر 2 حتى الآن".

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وواصل: "أتمنى لمن تعاقدوا على أعمال وطنية تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أن تكون بمستوى مميز، يليق بأبطال القوات المسلحة المصرية".

فيلم "الممر" بطولة الفنان أحمد عز ومعه كوكبة من النجوم، أبرزهم: هند صبري، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، ومحمد الشرنوبي.

وقدّم المخرج شريف عرفة عددًا كبيرًا من الأفلام السّينمائيّة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، منها "طيور الظلام" و"الناظر" و"مافيا" و"حليم"، كما عمل مع كبار النجوم منذ بداياته الفنية مثل سعاد حسني وأحمد زكي وعادل أمام.

واكتشف عرفة العديد من الوجوه السّينمائيّة الشّابّة المعروفة، مثل الفنان الرّاحل علاء ولي الدين، والكوميديان محمد هنيدي، ومنى زكي، ومحمد سعد، ونور، وأحمد حلمي، وهيثم أحمد زكي، وغيرهم الكثيرين.

وكانت بدايته السّينمائيّة عام 1987 بإخراج فيلم "الأقزام قادمون" من تأليف ماهر عواد، بعدها قدّم فيلم "الدرجة الثالثة" مع النجمة سعاد حسني، والنجم أحمد زكي.