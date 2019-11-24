عمرو عرفة: صابرين حرّة بقرارها.. ومستعدّ لتقديم المسلسلات القصيرة بشروط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رفض المخرج المصريّ عمرو عرفة الهجوم الذي تعرّضت له الفنانة صابرين بسبب خلعها الحجاب مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّها حريّة شخصيّة ولا يصحّ أنْ يتحدث عن هذا الأمر.

وقال عرفة في تصريحات لـ"فوشيا" على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: "الكثير من السيدات والفتيات يخلعن الحجاب ولا أحد يشعر بهن، صابرين دفعت ضريبة الشهرة باعتبارها فنانة معروفة".

وعن الحالة الصحيّة للزعيم عادل إمام، بعد الإشاعات التي تردّدت مؤخرًا عن تدهور حالته، قال: "الحمدلله صحته على خير ما يرام ويواصل تصوير مسلسله الجديد فالنتينو مع نجله رامي إمام، وننتظر عرضه على أحر من الجمر".

وأشار المخرج المصريّ إلى أنّ تقديم المسلسلات ليس في حساباته، مضيفًا: "من الممكن أن أقدم مسلسلات الـ7 أو 8 حلقات مثل التي تعرض على نتفليكس ومنصات الإنترنت".

وواصل: "سأقدم هذه النوعية من المسلسلات إذا توفر لي فريق العمل الذي أطلبه والإمكانيات المادية وكل شيء، فلما لا؟".

وكان عمرو عرفة قد علق على تكريم شقيقه شريف عرفة في مهرجان القاهرة السّينمائيّ، من خلال تصريحات له على هامش ندوة أقيمت ضمن برنامج التكريم، قائلًا إنّه من الصّعب أنْ يتحدّث عن شقيقه.

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وأضاف: "محدش بيتكلم عن أخوه صعب أوي، مش عارف أقول إيه، لكن ممكن أقول إن الأمانة والالتزام عنوان شريف، عمره ما يقول كلمة مش من قلبه".

وتابع: "شريف مؤمن إن لو مهنتنا مش أهم هاجس في حياتك عمرك ما هتنجح فيها وده اللي اتعلمناه من أبونا المخرج سعد عرفة".

يُذكر أنّ عمرو عرفة هو الأخ الأصغر للمخرج شريف عرفة، يملك في رصيده العديد من الأفلام الناجحة، مثل "أفريكانو"، و"السفارة في العمارة"، و"جعلتني مجرمًا"، و"الشبح"، و"ابن القنصل"، و"زهايمر"، و"سمير أبو النيل".

وافتتح مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدّوليّ برئاسة المنتج محمد حفظي، فعّاليّات دورته الـ 41، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشّهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وأقيم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصريّة، واشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفنّ المصريّ، هم: خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود.

وشهد الحفل، العديد من الفعّاليّات، أبرزها الاحتفاء بالرّاحلين من الشّخصيّات السّينمائيّة في مقدّمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنيّ للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، والفنان هيثم أحمد زكي.