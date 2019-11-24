ضيوف "بيت الكل" يوضحون عدم الاستخفاف بما تم تحقيقه على الأرض الواقع وآمالهم المستقبلية

للأسبوع الثالث على التوالي، أطلّ الممثل عادل كرم مباشرة عبر شاشة الـأم تي في ضمن برنامجه "بيت الكل" برداء ثوريّ خاص. انطلقت الحلقة بتحية إكبار إلى روح الشهيد البطل علاء ابو فخر، حيث اعتبر عادل أن دماء علاء وحّدت اللبنانيين في كافة المناطق وأكدت أن زمن الطائفية قد ولّى إلى غير رجعة.

استقبل عادل هذا الأسبوع كلا من الممثلة ورد الخال، الفنانة حنين، اللاعب فادي الخطيب، الممثلة زينة مكي، الناشطة نور حدشيتي، وأبطال فريق العهد ونادي بيروت الرياضي الى جانب بطل الكيك بوكسينغ صائب هاني.

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اعتبرت ورد الخال أن الثورة قد تقدّست بدماء علاء الزكيّة، ووجهت إلى عائلته تحية حبّ، كما فاجأت عادل عندما كشفت له عن يأسها من الوضع اللبناني في الأشهر الماضية، حتى إنها كانت قد خاصمت وطنها وشعرت بأن انتماءها إليه قد تراجع عن السابق، لكن نار الثورة أوقدت مشاعرها من جديد وصالحتها مع البلد، فشعرت بأمل حقيقي جعلها تنزل إلى الشارع دون أدنى تردد. اعتبرت ورد أن الأزمة ليست أزمة فقر فقط، بل أزمة لا عدالة. وتابعت: "أتمنى أن نصل نحن جيل الحرب إلى لبنان الحلم، وإن لم نصل فأنا أكيدة الجيل الجديد سيحقق ما عجزنا عنه نحن".

الفنانة حنين أكدت أن الثورة قد زادت الأمل عند الشباب ورفضت مقولة "شو بعد بدا تحقق الثورة" وقالت علينا أن لا نستخف بما حققناه وما زلنا نحققه. تحدثت حنين عن شقيقها بديع أبو شقرا وعن إيمانه بالثورة. كما قالت ورد بأن شقيقها يوسف الخال يكتب بطريقة شائكة عبر وسائل التواصل أحيانا، مما يضطرها للاتصال به لسؤاله عمّا يقصد وخاصة في فترة الثورة.

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سأل عادل ورد عن مشاركة الممثلين في الثورة أكثرمن المغنّين فقالت: يمكن ما بدن يتورطوا بمواقف معينة. فعلق عادل بالقول: بعضهم خائف على نسبة الحفلات.. "خايفين يبطلوا يعملوا المهرجانات اللي تابعة للسياسيين"!

في القسم الثاني من البرنامج أطلت الممثلة زينة مكي التي ولدت وعاشت في الكويت لسنوات طويلة، وقالت: الثورة جعلتني أشعر بانتمائي لهذا البلد. نزلت إلى الشارع ورفعت الصوت مع الناس لأن مطالبهم محقّة. أحيانا أهلي يناقشونني في احتمال عودتي إلى الكويت.قبل الثورة بفترة بسيطة كانت الفكرة واردة، لكن اليوم أصبح الأمل حقيقيا ببناء الوطن الحلم.

صادفت الحلقة هذا الأسبوع مع الذكرى 92 لولادة الأسطورة الراحلة صباح، حيث خصصّ لها عادل محطة تكريمية عبر عرض مقطع مصوّر من مسرحيتها الشهيرة "ست الكل" تتحدث خلاله عن الأوضاع السياسية التي تنطبق على يومنا هذا. بعدها، تحدثت ورد عن تجربتها مع صباح في مسرحية "كنز الأسطورة" ومن ثم قدّمت حنين باقة من أجمل أغاني صباح الوطنية في ميدلي خاص افتتحته بموال شهير وأرفقته بـ "الو بيروت" ومن ثم "علبنان لاقونا" وختمت مع "مرحبتين مرحبتين".

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