شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على دكتورة علاقات واستشارات عاطفية فى مسلسل "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك الفنانة فاطمة محمد علي في مسلسل " الآنسة فرح " وتقدم شخصية دكتورة علاقات أسرية واستشارات عاطفية وهي المرة الأولي التي تجسد فيها تلك الشخصية فلم تقدمها من قبل في كل أعمالها وخلال أحداث العمل تقوم فاطمة من خلال شخصيتها بعلاج " فرح " وهي بطلة المسلسل التي تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد .



فاطمة محمد علي واحمد مجدي في المسلسل

وعلي الجانب الآخر تشارك أيضا فاطمة في مهرجان ايام قرطاج المسرحية حيث تم اختيار مسرحيتها " الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم لتمثل مصر في المسابقة الرسمية بالدورة الواحدة والعشرين من عمر المهرجان الدولي .

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فاطمة محمد علي واسماء ابواليزيد

"مسلسل الأنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى وتدور احداثه حول فرح "أسماء أبو اليزيد" تعمل كـ جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها أما والدتها "رانيا يوسف" صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية؛ مما جعل فارق السن بينهما صغير.