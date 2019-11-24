شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس السنة" يعيد رئيس مهرجان القاهرة السينمائى لكتابة السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد فيلم "رأس السنة " السيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للكتابة السينمائية حيث سيعرض الفيل بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش والذي يشهد العرض العالمي الأول.

أحداث فيلم "راس السنة " تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

رأس السنة تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

ويعود رأس السنة بـمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيساً لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد حفظي واحداً من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائماً ما تلقى رواجاً جماهيرياً كبيراً حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر.