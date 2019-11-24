تراند اليوم : محمد ثروت جني متخفي في حضور وإنصراف

يقدم الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم “حضور وانصراف” شخصية عفريت فى إطار كوميدى يغير مجرى الأحداث ويشارك فى بطولته، الفنان بيومى فؤاد.

فيلم “حضور وانصراف” تدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومن إنتاج شركة سينرجى وتم تصويرعدد من مشاهده مؤخرا.

Advertisements

من ناحية أخرى انتهى محمد ثروت من تصوير فيلم “ريما” ويجسد خلاله دور شخص يدعى “نجيب” وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف التي تجعله يفقد ثباته الانفعالي، ويضحي بكل شيء من أجل الانتقام.

يشارك في بطولة الفيلم مايا نصري والطفلة ريم عبد القادر وهالة فاخر وايهاب فهمي وفراس سعيد وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وميدو عادل، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.