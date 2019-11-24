كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن مغادرتها للمستشفى بعد يوم على خروجها من المستشفى في فرنسا وانتهائها من فترة علاجها .
وظهرت فجر السعيد في مقطع الفيديو من داخل منزلها لتطمئن الجمهور على وضعها الصحي الحالي .. فقالت : ” مساء الخير .. هذا أنا أول يوم اطلع من المستشفى جاية أتغدى مع الأهل .. والحمد لله على النعمة الحمد لله على العافية الحمد لله على دعائكم .. مشكورين أسعدتوني ” .
وعلقت السعيد على مقطع الفيديو فكتبت : ” الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا .. ربي سبحانه أنقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة .. ربي سبحانه ما قصر معاي ” .
وأضافت : ” بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريبا بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعودة وسيرافقني في الرحله الدكتور Alexander Rault .. عزمته على الكويت ليرى بلدي وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبية وتوفيق رب العالمين ” .
يذكر أن فجر السعيد كانت قد أصيبت بتسمم حاد في الدم أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة .. وخضعت للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس لفترة طويلة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول ل ” فجر السعيد ” بعد خروجها من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.