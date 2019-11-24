شاهد .. الظهور الأول ل ” فجر السعيد ” بعد خروجها من المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن مغادرتها للمستشفى بعد يوم على خروجها من المستشفى في فرنسا وانتهائها من فترة علاجها .

وظهرت فجر السعيد في مقطع الفيديو من داخل منزلها لتطمئن الجمهور على وضعها الصحي الحالي .. فقالت : ” مساء الخير .. هذا أنا أول يوم اطلع من المستشفى جاية أتغدى مع الأهل .. والحمد لله على النعمة الحمد لله على العافية الحمد لله على دعائكم .. مشكورين أسعدتوني ” .

وعلقت السعيد على مقطع الفيديو فكتبت : ” الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا .. ربي سبحانه أنقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة .. ربي سبحانه ما قصر معاي ” .

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وأضافت : ” بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريبا بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعودة وسيرافقني في الرحله الدكتور Alexander Rault .. عزمته على الكويت ليرى بلدي وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبية وتوفيق رب العالمين ” .

يذكر أن فجر السعيد كانت قد أصيبت بتسمم حاد في الدم أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة .. وخضعت للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس لفترة طويلة .