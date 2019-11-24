شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كليب "أبشرك يا سالم" للموسيقار اليمني أحمد فتحي والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 نشر الفنان والموسيقار اليمني أحمد فتحي، كليب "أبشرك يا سالم" عبر صفحته على موقع يوتيوب.

والكليب الجديد من كلمات الشاعر، محمد عوض باكر، وألحان وغناء الفنان أحمد فتحي. Advertisements وكان فتحي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشر مقطعا من الكواليس، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله انتهينا من تصوير كليب "أبشرك ياسالم"، وبذلنا أقصى ما يمكن من الجهد والعمل المتواصل لتنفيذ الفكرة المجنونة التي وصلنا إليها أنا والمخرج والمنتج ونفذها فريق العمل باحترافية عالية، قريبا أوافيكم بالتفاصيل ومقاطع من اللوكيشن، تحياتي للجمهور العزيز".

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