شائعة وفاة حسن حسني أمام النائب العام المصري

متابعة بتجــــــــــرد: في أول تفعيل لقرار نقابة المهن التمثيلية المصرية بملاحقة مروجي شائعات وفاة نجوم الفن، أعلن نقيب الممثلين أشرف زكي إنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني.

ونفى نقيب الممثلين، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان حسن حسني، لافتًا إلى أن هذه الأخبار ليست صحيحة إنما عبارة شائعات سخيفة، مؤكدا أن الفنان بصحة جيدة ولا يعاني من المرض.

يذكر أن الفنان حسن حسنى احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثامن والثمانين، وتم تكريمه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبر وقتها عن فرحته بسبب تكريمه وهو على قيد الحياة، مطالبا بعدم انتظار وفاة النجوم حتى يتم تقديرهم.

وشارك حسني في ماراثون دراما رمضان 2019 بالظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “أبو جبل” لمصطفى شعبان، وسبق ان تعرض لشائعة وفاة عقب الإعلان عن تكفل إحدى شركات الإنتاج بمصاريف علاجه “الباهظة” وتردد وقتها أنه داخل المستشفى للعلاج، ولكن نقابة المهن التمثيلية في مصر أصدرت توضيحا أكدت فيه أن حسني يتمتع بصحة جيدة ومتواجد داخل منزل لاستكمال العلاج.