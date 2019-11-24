ليدي غاغا تحتفل بترشيحها لجوائز “غرامي” على طريقتها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ترشيح فيلم A Star Is Born لعدة جوائز، عادت أغنية العمل والتي تحمل اسم Shallow لتدخل ترشيحات جوائز غرامي كأفضل أغنية لهذا العام.

وخلال العام الماضي فازت الأغنية بجائزة غرامي كأفضل ديو غنائي وأفضل أغنية مكتوبة جمعت بين ​ليدي غاغا​ وبرادلي كوبر ضمن الفيلم، والآن تم ترشيحها لهذا العام لنفس الجائزة.

واحتفلت ليدي غاغا بهذه المناسبة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي ونشرت مقطع فيديو مع منتج الاغنية بن رايس تظهر فيه وهي تصرخ بطريقة هستيرية من شدة الفرح.

وظهرت ليدي غاغا في الفيديو وهي تقول: “لقد غمرتني السعادة لأن عملنا في فيلم A Star Is Born لا يزال يُعترف به منذ اكثر من عام بعد صدوره شكراً لكم على ترشيحه لـ 3 جوائز غرامي حتى هذا الوقت”.