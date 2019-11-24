متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية أجنبية، أن المنتج غراهام كينج يسعى إلى تقديم قصّة حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في فيلم سينمائي ضخم.
غراهام كينج الذي تولى إنتاج فيلم “الملحمة البوهيمية”، لسيرة فريق الروك الشهير “كوين” ومطربه الأساسي الراحل، فريدي ميركوري، حصل وبحسب مجلة “هوليوود ريبورتر”، على الحقوق اللازمة لتقديم فيلم قصة حياة مايكل جاكسون، بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون.
ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة “جاكسون” ونجوميته كطفل، قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية غابت عن هذا العالم في عام 2009، بسبب جرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم قبل أسابيع من حفل كان يعتزم العودة به إلى الغناء.
وقالت مجلة “ديدلاين” السينمائية أن جون لوغان سيكتب سيناريو الفيلم، فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن فريق عمل الفيلم أو موعد طرحه في الصالات السينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حياة مايكل جاكسون إلى شاشة السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.