قصة حياة مايكل جاكسون إلى شاشة السينما

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية أجنبية، أن المنتج غراهام كينج يسعى إلى تقديم قصّة حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في فيلم سينمائي ضخم.

غراهام كينج الذي تولى إنتاج فيلم “الملحمة البوهيمية”، لسيرة فريق الروك الشهير “كوين” ومطربه الأساسي الراحل، فريدي ميركوري، حصل وبحسب مجلة “هوليوود ريبورتر”، على الحقوق اللازمة لتقديم فيلم قصة حياة مايكل جاكسون، بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة “جاكسون” ونجوميته كطفل، قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية غابت عن هذا العالم في عام 2009، بسبب جرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم قبل أسابيع من حفل كان يعتزم العودة به إلى الغناء.

وقالت مجلة “ديدلاين” السينمائية أن جون لوغان سيكتب سيناريو الفيلم، فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن فريق عمل الفيلم أو موعد طرحه في الصالات السينمائية.