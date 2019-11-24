محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية صعبة ويطمئن جمهوره على صحته

متابعة بتجــــــــــرد: خضع النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، لعملية جراحية في فكيه، وذلك في أحد المراكز العالمية خارج مصر.
وكشف هنيدي عن تفاصيل الجراحة التي خضع لها قبل ثلاثة أيام، واستغرقت خمس ساعات، وأوضح أنه خضع لعملية زراعة عظام الفك في إحدى مستشفيات القاهرة، تمهيدًا لإجرائه عملية زراعة أسنان.
وطمأن الممثل الكوميدي جمهوره بعد العملية: “أنا الحمد لله تمام وبخير، ودعواتكم ليا”.
وكان هنيدي نشر صورة له قبل الخضوع للعملية، وكتب معها: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قمنا بالسلامة”.
ومن المقرر أن يستأنف هنيدي خلال الفترة القريبة المقبلة، العمل على فيلمه “كينج سايز”، والمقرر أن يبدأ بتصويره قريبًا، بعد عدّة تأجيلات بسبب انشغاله بتقديم مسرحية “3 أيام في الساحل” ضمن فعاليات “موسم الرياض” في السعودية.
الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، حيث يستعين فيه هنيدي بتقنيات الجرافيكس.
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