أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الإعلامية السعودية للظهور عبر شاشة التلفزيون من خلال برنامج جديد يحمل اسم "مسايا لجين" والذي يُعرض على قناة SBC السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية ويناقش قضايا اجتماعية مهمة.

لكن يبدو أن عودة لجين إلى التلفزيون وعالم البرامج ليس الخبر السار الوحيد في حياتها، إذ انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج الإعلامية السعودية من رجل أعمال إماراتي بلرز، وما عزز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، مُعلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

وبدت عمران في الفيديو سعيدة، ومؤكدة من خلال ابتسامتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتي شبه أكيدة وبانتظار تأكيد رسمي منها.

وللإعلامية السعودية ولدين هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذ سبق لها أن تزوجت وهي بعمر صغيرة جدًا وتحديدًا عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها، وأبقت عمران أبنائها بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام بناءً على طلب والدهما في البداية، وعندما أصبحا بعمر الشباب تركت لهما حرية الاختيار.

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وكانت عمران قد احتفلت قبل فترة بزواج ابنتها، عبر حفل زفاف ضخم جدًا حضره عدد كبير من المشاهير والنجمات، وتألقت فيه عمران بإطلالة مميزة كما شاركت جمهورها بعض الفيديوهات المميزة من حفل الزفاف.

وغابت الإعلامية السعودية لجين عمران فترة طويلة عن التلفزيون، لتعود مؤخرًا عبر قناة الـ SBC من خلال برنامج خاص بها، وأثارت الحلقة الأولى وقت عرضها تفاعل كبير جدًا وتلقت عليها عمران العديد من التهاني من زملائها في المهنة، وناقشت عمران في الحلقة الأولى قضية تفتيش الزوج لجوال زوجته، وحققت نسبة مشاهدة عالية جدًا في الحلقة الأولى من البرنامج، فيما يتوقع أن تناقش عمران وهي الشقيقة الكبرى للفنانة السعودية أسيل عمران، المزيد من القضايا الأسرية والتي تُثير جدلًا واسعًا.

واحتفلت عمران في شهر اكتوبر الماضي وتحديدًا يوم 26 منه بعيد ميلادها الـ 42، وتعتبر عمران من نجمات السوشال ميديا ويتابعها الكثير عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سناب شات.