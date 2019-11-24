ليلى علوي: أتمنّى تقديم فيلم موسيقي من إخراج شريف عرفة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصريّة ليلى علوي أمنيتها بالمشاركة في فيلم موسيقيّ راقص، من إخراج مواطنها المخرج الكبير شريف عرفة، وذلك على غرار العمل الذي قدّمته في أوائل حقبة التسعينيات - عام 1991 - من إخراجه، حمل اسم "سمع هس".

وقالت ليلى في تصريحات لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها في فعّاليّات مهرجان القاهرة السّينمائيّ التي شهدت تكريم المخرج شريف عرفة عن مجمل أعماله: "أتمنى أن يقدم فيلمًا موسيقيًا وسنكون معه بكل تأكيد، في ظل مشكلات الإنتاج الحالية".

وأضافت: "أول عمل لشريف عرفة كان فيلم الأقزام قادمون، قرأت السيناريو ووجدته مختلفًا تمامًا، من تأليف ماهر عواد".

وتابعت: "عندما وقفت أمام الكاميرا شعرت أنني أمام مخرج فاهم، طريقة كلامه وحديثه جعلتني أتأكد أنني أتعامل مع شخص محترف وأمين وواعي ومختلف".

وحضرت ليلى علوي حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السّينمائيّ الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، حيث تألّقت على السّجّادة الحمراء بفستان نحاسيّ اللّون، خطف الأنظار إليها، رغم معاناتها من زيادة في الوزن مؤخرًا.

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وسبق أنْ علقت ليلى علوي على زيادة وزنها في تصريحات تلفزيونيّة، مشيرة إلى أنّها تعرّضت لانتقادات كبيرة من الجميع، وهذا كان يزعجها بشدّة.

وقال إنّها سبق وأنْ خسرت 16 كغم في 8 أشهر، موجّهة نصيحة لمن يريدون خسارة وزنهم، بأنْ يعتمدوا على خسارة الوزن بطريقة هادئة، كي تكون النتيجة جيّدة.

وقدّمت ليلى علوي أكثر من 70 فيلمًا سينمائيًا، وسبق أنْ أكّدت في تصريحات لها، أنّ أكثر الأفلام القريبة منها، والتي وتحبّ مشاهدتها "خرج ولم يعد"، "حب البنات"، "سمع هوس"، "المصير".

وتزوّجت ليلى علوي من رجل الأعمال منصور جمال، وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبنّي يدعى خالد، وذلك منذ 13 عامًا، بعد إخفاقها في الإنجاب.

واعترفت ليلى علوي في إحدى لقاءاتها أنّ أضواء النجومية سرقتها من حياتها الشّخصيّة، حيث تزوّجت في سنّ متأخرة، فلجأت لتبنّي طفل.

وأوضحت أنّ فكرة التبنّي جاءتها من خلال إحدى قريباتها التي أوصتها بابنها خالد الذي توفي والده، ومن هنا تكفّلته ليلى علوي، ونفّذت وصية صديقتها الرّاحلة.