خبيرةُ اتكيت: رانيا يوسف تتقصّد "صدمة" المشاهد.. وفستانها جريء جدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

باتت الممثلة المصرية رانيا يوسف اسمًا مثيرًا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذْ يتهافت المصوّرون في كلّ مناسبة لالتقاط صورها في كلّ مناسبة أو مهرجان، لتتحوّل بعدها إلى حديث السوشال ميديا، لتعمّدها الظهور بإطلالات جريئة ومستفزّة للجمهور.

وشكّلت اطلالتها في مهرجان القاهرة السّينمائيّ بدورته الـ 40، زوبعة على السّاحة الفنيّة من خلال فستانها بدون بطانة، ووصل الأمر إلى تقديم عدد من المحامين بلاغات ضدّها بتهمة الفعل الفاضح وخدش الحياء، ليتمّ بعد ذلك التنازل عنها، وبقيت قصّة فستانها هذه حديث الصّحافة والسوشال ميديا، حتى بعد أشهر من انتهاء الحدث. واستضافت عدّة قنوات فضائيّة الفنانة المصرية رانيا يوسف،من أجل الحديث فقط عن فستانها.

وجعلتها هذه الاطلالة ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ لمدّة يومين متتاليين، على الرّغم من محاولاتها الدّفاع عن خيارها بارتداء هذا الفستان كون مهرجان القاهرة السّينمائيّ مهرجانًا دوليًا شبيهًا بالمهرجانات العالميّة بالخارج على حدّ قولها.

لكنّ رانيا يوسف لم تتأثّر بسبب هذه الحملات والهجوم الكبير ضدّها. وكما يبدو أنّ الفنانة المصريّة أعجبتها فكرة الجدل الذي يُثار حولها، حيث استمرّت في اختيار اطلالات مستفزّة، إذْ ارتدت في افتتاح مهرجان القاهرة السّينمائيّ بدورته الـ 41 الذي اُقيم مؤخرًا فستانًا أسودَ براقًا مفتوحًا لجهة الظهر، جعلها تخطف الأنظار على السّجّادة الحمراء بحركة مثيرة أمام الكاميرات.

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وظهرت يوسف بإطلالة مُحتشمة لفتت الأنظار، لكنْ عندما طُلب منها الاستدارة للكشف عن قصّة الفستان عند منطقة الظهر، ردّت بهزّ مؤخّرتها، ممّا استفزّ شريحة كبيرة من المتابعين، خاصّة أنهم اعتبروا قد تعمّدت هذا الأمر.

لكنّ اللافت أنّ الممثلة المصريّة رانيا يوسف، قد أطلّت في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدولي بدورته الـ 41 باطلالة مختلفة عن سابقاتها خلال حضور العرض الخاصّ بالفيلم السّعوديّ" سيدة البحر " إذْ ارتدت فستانًا أبيضَ مُحتشمًا.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدكتورة سلام سعد، تصرّفات رانيا يوسف خلال مهرجان القاهرة السّينمائيّ بدورته الـ 41، مؤكّدة أنّها تحاول دومًا إثارة الجدل باطلالاتها.