ابنةُ سيندي كروفورد تواعدُ خطيب أريانا غراندي السّابق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش كايا غربر، عارضة الأزياء الشّابة وابنة عارضة الأزياء المُخضرمة سيندي كروفورد، علاقة غراميّة رفيعة المُستوى مع نجم "Saturday Night Live" بيت ديفيدسون.

وبدأت العارضة البالغة من العُمر 18 عامًا بمواعدة الكوميديّ الأمريكيّ البالغ من العُمر 26 عامًا منذ شهر أكتوبر الماضي، عندما شُوهدا في أكثر من مُناسبة وهُما في أوضاع حميمية في العلن، يتبادلان فيها القُبل الرّومانسيّة.

وآخر نشاطات الثّنائيّ سويًا كانت ليلة أمس السّبت، عندما توجّها لحضور حفل زفاف صديق بيت في ولاية فلوريدا، حيث تألّقت العارضة بفُستان كُحليّ مُزيّن بطبعة أوراق الأشجار، جاء بفتحة صدر مُستطيلة ضخمة، بالإضافة إلى فتحة جانبية وصلت إلى أعلى الفخذ، بينما انتعلت صندلاً مكشوفًا، وحملت حقيبة صغيرة برتقاليّة اللّون.

ولم تقل أناقة الكوميديّ بيت عن أناقة حبيبته كايا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكيّة سوداء، نسّق معها قميصًا أبيض، وتخلّى عن ربطة العُنق، وانتعل في قدميه حذاءً أسود.

أمضى الحبيبان يومًا كاملاً مع بعضعهما، فقبل حضورهما حفل الزّفاف، كانا يستمتعان بأشعّة الشّمس في أحد فنادق مدينة ميامي الفارهة، إذْ شوهدا وهُما يسبحان سويًّا بينما كانت العارضة ترتدي بكينيّ لونه أسود.

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يقضي ديفيدسون وغربر إجازتهما حاليًا في مدينة ميامي، ففي يوم الجُمعة، التقطت عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا حصريًّةً لهما وهُما على إحدى شواطئ المدينة، وكانت كايا ترتدي بكينيّ بنقشة جلد الأفعى اختارته من علامة "Tropic of C" ووصل سعره إلى 96 دولارًا، وحمتْ عينيها من أشعّة الشّمس بعدسات مُلوّنة، بينما كشف بيت عن كميّة الوشوم الضّخمة التي تُغطّي جسده بارتدائه "شورت" سباحة داكن.

ولاحقًا في ليلة الجُمعة، شاركت عارضة الأزياء في حدث إطلاق العُطر الجديد Daisy الذي أقامته علامة مارك جاكوبس في ولاية نيويورك الأمريكية، وتُعدّ هذه المرّة الأولى التي تُشاهد فيها كايا علنًا، بعدما صرّح حبيبها بيت لمجلة "Paper" بأنّه يُعامل النّساء اللواتي يواعدهنّ "كالأميرات".

وتألّقت غربر في ليلتها بارتداء بدلة رمادية اختارتها من علامة "مارك جاكوبس" نفسها، إذْ وصل سعرها إلى 2,483 دولارًا، ونسّقت أسفلها "كروب" أسود شفّافًا، بينما كانت تحمل نموذجًا ضخمًا من زجاجة العطر الجديدة.

يُذكر أنّ مواعدة كايا غربر لبيت ديفيدسون تُعدّ العلاقة رفيعة المُستوى الأولى لكايا، بعكس بيت الذي واعد سلسلة من النّساء الشّهيرات في العامين الأخيرين، أمثال كازي ديفيد (ابنة لاري ديفيد)، وخطوبته لأريانا غراندي، ومواعدته لكيت بيكنسيل، ومارغريت كوالي.