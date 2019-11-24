شريف منير يرد على منتقدي ارتدائه نظارة سوداء في افتتاح مهرجان القاهرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رد الفنان المصري شريف منير على الانتقادات وحملة السخرية التي تعرض لها بسبب ارتدائه نظارة سوداء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي.

وقال شريف في تصريحات لـ"فوشيا": "الفنان حر ما لم يضر، النظارة كانت جزءًا من إكسسواراتي والستايل الذي اعتمدته في الحفل ولا أجد مشكلة في ذلك"، وأضاف: "الشيء الوحيد الذي فعلته وكان سيئًا مضغ العلكة، شعرت بالضيق من نفسي بعدها، ولكن السبب في ذلك هو التوتر أثناء دخولي على السجادة الحمراء".

وتابع: "نجوم كثر ارتدوا النظارة ولم يقل أحد لهم شيئًا، مثل النجم محمود عبد العزيز، أرى أنها حرية شخصية ولا تؤثر على الآخرين في شيء".

كما تحدث النجم شريف منير عن موعد عرض مسلسل "الزيبق 2"، رافضاً الحديث مجدداً عن أزمة تصريحات ابنته الإعلامية أسما، والتي وصفت خلالها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، مفضلًا الحديث عن مهرجان القاهرة السينمائي.

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وكان الفنان المصري شريف منير في وقتٍ سابق قد دافع عن ابنته الإعلامية وخبيرة التجميل أسماء بعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض منير بعض تعليقات المتابعين الذين هاجموه بسبب ابنته وحديثها عن الشعراوي عبر حسابه الشخصي في فيس بوك وعلّق عليها قائلًا: "تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟".

وأضاف: "ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم".‏

وأردف: "ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل أب وكل بنت يحطوا ‏نفسهم مكاني أنا وبنتي، محمد ناصر طلع وقال إني مكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسة معترف بيها قريب بعد ‏مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها".‏

واختتم: "إنتم متخيلين الافتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل ‏اللي علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا، ده إحساسي اللي أنا مصدقة، آسف ‏للإطالة".‏