شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة بحثية بمهرجان القاهرة عن العلاقة بين السينما والأحداث التاريخية والان مع تفاصيل الخبر
وتتم مناقشة الأبحاث يومى 24، 25 نوفمبر الجارى، فى قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميا، على أن تبدأ الأولى فى الثانية عشر ظهرًا، ومن المقرر أن تتم مناقشة بحثين في كل جلسة.
يشارك فى الحلقة البحثية، عدد من النقاد والباحثين البارزين؛ كمال رمزي، ماجدة خير الله، أحمد عبد العال، سهام عبد السلام، رانيا يحيي، عصام زكريا، محمد سيد عبد الرحيم، علياء طلعت.
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