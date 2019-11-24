حوار| "باسم سمرة: "هيفاء وهبي تتطور وأحب العمل مع رانيا يوسف".. وأتعرض للتوتر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ياسمين الشرقاوي:

يعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفني حاليًا، إذ يشارك في 3 أفلام من المقرر طرحها في 2020 وهي: "راس شيطان وصندوق الدنيا مع رانيا يوسف، وأشباح أوروبا مع هيفاء وهبي".

وفي حوار مع "الخليج 365" يكشف سمرة عن تفاصيل هذه الأعمال، ويرد على معايره الخاصة لانتقاء أدواره، وعلاقته بالراحل هيثم أحمد زكي وبأبنائه، وغيرها.. إلى نص الحوار:

-هل انتهيت من تصوير فيلم "دماغ شيطان"؟

نعم.. انتهينا من التصوير، ومقرر عرضه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

-ما دورك وتفاصيل فيلم "صندوق الدنيا"؟

نواصل حاليًا تصوير الفيلم، وسعدت بالتواجد ضمن فريق العمل، رشحني للفيلم المخرج عماد البهات، الذي تجمعني به علاقة صداقة طويلة، وأنا حرفيًا متحمس جدًا للعمل معه، كما أن هذه هي تجربة الإنتاج الأولى لعمرو القاضي، هذا بجانب وجود رانيا يوسف وخالد الصاوي ورابي عمرو سعد ومجموعة كبيرة من النجوم، أعتز بالتعاون معهم.

-ما رأيك في أداء رابي عمرو سعد؟

رابي موهوب جدًا، وأداؤه التمثيلي جيد، وهو ابن شقيقي وصديقي العزيز عمرو سعد.

-تعاونت مع رانيا يوسف في العديد من الأعمال.. هل هناك كيمياء بينكما؟

رانيا يوسف من الفنانات المميزات جدا، وأنا أحب العمل معها، فهي دائمًا مختلفة في أي دور تجسده، فضلا عن أنها تحب شغلها وملتزمة وتحترم مواعيدها، وأنا سعيد بتعاوني معها في أكثر من عمل فني، وبالنسبة لأحدث تعاون بينا فيلم "صندوق الدنيا"، فوجود أستاذ صلاح عبدالله عمنا وخالد الصاوي أستاذنا، والمجهود الرائع لعماد البهات، جعلني سعيدا بالفيلم، وإن شاء الله سينال إعجاب الجمهور.

-ماذا عن دورك في "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي؟

الفيلم بطولة جماعية وهناك العديد من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وغيرهم.

-كيف ترى التعاون مع اللبنانية هيفا وهبي.. خاصة إنها ليست المرة الأولى معًا؟

هيفاء وهبي أكثر من رائعة الحقيقة، فهي مخلصة جدًا في عملها وتتطور في كل عمل فني تظهر به، للحد الذي يجعلها متمكنة، وأكون سعيدا جدًا بالعمل معها، وفيلم "أشباح أوروبا"، مختلف جدًا وهيبقى مفاجأة كبيرة للجمهور.

-هل ينافس باسم سمرة نفسه في 2020؟

لا أطلق عليها منافسة، على قدر ما هي سنة مختلفة وأدوار مميزة تجذبني وأحرص على تجسيدها.

- هل حسمت موقفك من الماراثون الرمضاني 2020؟

عُرض علي العديد من الأعمال ولكني لا أرى نفسي فيها، لأن الشغل الذي يعرض عليّ لا بد أن أحبه، وحتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك بعد.

- ما أكثر شئ يجذبك في قبول أي دور؟

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أن يكون جديدا، فكرة تجسيد دور قدمته مسبقا تصيبني بالتوتر، فأنا لا أحب أن أكرر نفسي.

-ظهرت ضيف شرف في "أولاد رزق 2".. ما الذي جذبك للدور؟

أنا ضد كلمة "دور صغير"، أي دور حتى لو قلت كلمة واحدة فقط، فهذا دور، وحين يعرض عليّ أنا تحديدا يكون دورا مهما، فبالتالي لا يوجد شيء اسمه دور صغير أو ضيف شرف، "احنا مش بنتعامل بالكيلو، الدور بيعمل ايه وبيقول ايه وكاركتر إيه، مفيش حاجة اسمها ضيف شرف أو بطولة مطلقة، في دور وإنت تأديه ازاي".

-ما رأيك في الأفلام التي تم عمل أجزاء ثانية منها؟

إفلاس يمكن!.

حتى ولو حققت نجاحًا كبيرا مثل "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2"

من وجهة رأيي الشخصية، أن هناك العديد من المواضيع التي من الممكن أن نتناولها ونتحدث عنها، أهم من إعادة صنُع ما تم صنعه، وحتى لو حققوا نجاحات، عادة لا تكون في نفس مستوى الفيلم ذاته.

-كيف رأيت تصدرك "تريند" بكوميكس "أول مرة أشوف" من فيلم بيبو وبشير؟

لا أعلم سبب انتشار هذا المشهد في الوقت الحالي، ولكن دوري في فيلم "بيبو وبشير"، من الأدوار اللطيفة التي جسدتها،

"دور شفيق" عرضته عليّ الأستاذة مريم أبو عوف، وصورت يوم واحد معاهم في القطر، وكان أيام

الثورة، وأجواء العمل كانت رائعة، وآسر ياسين

صديقي

العزيز وكذلك منة شلبي والمخرجة مريم أبو عوف، والأخيرة كان لي

تجربة سابقة معها

في مسلسل "هالة والمستخبي".

-كيف تسير حياتك الشخصية؟

أنا متزوج وسعيد مع زوجتي وأحبها جدًا، ولدي ابنتان، وأهتم بدراستهما جدا والرياضة والنادي والزراعة.

-ظهرت منهارا في جنازة هيثم أحمد زكي.. كيف كان علاقتك بالراحل؟

هيثم أحمد زكي أخويا، وأستاذ أحمد زكي ممثل رائع ووفاته أثرت فينا جميعًا وهيثم أخونا وابننا، الله يرحمه كان محترم جدًا، وأتمنى له الرحمة ويارب يكون في الجنة مع والده ووالدته.