تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تروج لـ« الويسكي الحلال»

أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة «ملاك»، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت مقطع فيديو ترويجي لما وصفته بـ«الويسكي الحلال».
ونشرت الفنانة الكويتية الفيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وتظهر فيه في مكان ما وتدعو إلى شراء الويسكي الحلال قائلة : اللي يبي واين حلال ييجي المركز وياخد النوع اللي يبيه»، مشيرة إلى توافر أكثر من نكهة لهذا الويسكي.
كما قامت الفنانة الكويتية بتصوير بعض زجاجات الويسكي وقد كتب عليه "مشروب العنب بدون كحول"، وهو ما أثار موجة غضب وهجوم عليها.
وتسائل متابعوها : كيف يكون ويسكي وكيف يكون حلال؟"، فيما دعا لها البعض بالهداية مطالبين إياها بضرورة التسبب في إفساد الناس حسب قولهم.
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