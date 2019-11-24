تراند اليوم : زوجة الفنان فاروق الفيشاوي تكشف عن آخر جملة قالها قبل وفاته بدقائق...

انهارت الفنانة سمية الألفي - الزوجة السابقة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي - في البكاء على الهواء مباشرة بعدما تذكرت لحظاته الأخيرة.

وقالت "سمية" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: في أواخر أيام فاروق الفيشاوي كانت تظر عليه أمارات التعب بقوة لكنه كان يرفض الذهاب للمستشفى ويحاول إنكار أنه مريض .

وأضافت: لم يقبل الذهاب للمستشفى إلا بإلحاح من صديق عمره الفنان كمال أبو رية ، وارتدى يومها أجمل ملابس عنده وكان يعتقد أنه سيدخل إلى المستشفى ويخرج بعدها بدقائق .

وتابعت: قبل وفاته بساعات قليلة فتح عينيه وطلب أن يأكل معي بعض العيش والجبن ثم أغمض عينه ، ثم عاد مرة أخرى وفتحها وسأل عن ابنه (عمر) ثم توفى بعدها .

