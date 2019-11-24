تراند اليوم : أخبار قوية بوفاة بطل فيلم "اللمبي" .. ونقيب الممثلين يخرج ببيان ناري لتوضيح الأمر...

كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي حقيقة ما تردد عن وفاة بطل فيلم "اللمبي" الذي علق في رأس المصريين والعرب.

و انتشرت أخبار في الصحف المصرية أمس بوفاة الفنان الكبير حسن حسني الذي شارك الفنان محمد سعد في بطولة فيلم "اللمبي" ، بعد صراع مع المرض.

ونفى أشرف زكي حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام مؤكدًا أن كل ما يقال في هذا الصدد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة.

وأكد أنه يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام المصري صد شخص ينتحل صفة صحفي ويروج الكثير من الأخبار الكاذبة حول صحة الفنانين.

