تراند اليوم : ريهام سعيد تدافع عن الحجاب وتحرج حلا شيحة: «بطلي فتي»



دافعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن فرضية الحجاب، مؤكدة أنها تقر بأنه فرض وأن كل سيدة لها مطلق الحرية في ارتدائه أو عدم ارتدائه.

كما ردت ريهام سعيد على تصريحات سابقة للفنانة حلا شيحة التي تخلت عن الحجاب والنقاب وعادت للفن، خلال مقطع فيديو لها على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، وتطرقت إلى أزماتها التي مرت بها الفترة الماضية ووجهت من خلاله رسالة عبّرت فيها عن استيائها من نشر الفتاوى الدينية من دون علم كاف.

وقالت "سعيد" في الفيديو في إشارة إلى حلا شيحة، إن هناك من قال إن الحجاب ليس مهمًا بشكل كبير لأنه لم يأتي في أول القرآن، وقالت :« كل واحد حر بس بلاش تفتوا في الدين.. وبلاش تنشروا الافكار دي».

وجاء هجوم ريهام سعيد على حلا شيحة بسبب تصريحات الأخيرة، في أحد الحوارات الصحفية حيث قالت: «هو مش أهم فرض بدليل إنه ماتذكرش في أول القرآن»، حسب قولها.

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