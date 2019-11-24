فجر السعيد في بيت أهلها بعد اكتمال شفائها.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المستشفى بعد اكتمال شفائها عقب رحلة علاج استمرّت على مدار الأشهر الماضية، سواءً في بلدها أو في فرنسا.

وفاجأت فجر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "تويتر"، بمقطع فيديو تتحدّث فيه بعد يوم على خروجها من المستشفى في فرنسا.

وقالت فجر: "مساء الخير هذا أول يوم أطلع من المستشفى، جاي أتغدى مع الأهل، الحمد لله على النعمة على العافية، مشكورين على كل شيء أسعدتوني".

وتابعت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا.. ربي سبحانه أنقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة".

وأجرت الإعلامية الكويتية عمليّة جراحيّة هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في فرنسا، وتكلّلت بالنّجاح، حيث طمأنتْ محبّيها عقب العمليّة بقولها: "الحمد لله حمد الشاكرين.. بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد".

وكشفت فجر السعيد في تغريدات سابقة لها، مدى صعوبة العمليّة التي أجرتها في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسيّة باريس، قائلةً: "العملية التي أجريتها ليست سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس".

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وتحدّثت السعيد في لقاء تلفزيوني سابق عن وضعها الصحي ومدى صعوبة حالتها، لافتةً إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها، حتى تمّ إدخالها إلى مستشفى في باريس.

يُذكر أن فجر السعيد صدمت متابعيها في وقت سابق بصورة لها وهي داخل الطائرة الطبية أثناء رحلة علاجها إلى باريس، حيث ظهرت في حالة غيبوبة تامة ووضع صحي متدهور وبجانبها الفنانة الإماراتية أحلام.

وعلّقت فجر على الصورة التي نشرتها عبر "إنستغرام"، قائلةً: "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج".

كما حرصت الإعلامية على توجيه رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة التي خاضتها في باريس مؤخرًا، قائلةً: "كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً أحلام، يحيي العظام وهي رميم".