ياسمين صبري تؤكد مشاركتها بمسلسل رومانسي

القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تستعد لعمل درامي تخوض به السباق الرمضاني 2020، ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.
وأضافت في تصريحات لبرنامج" إنسايدر بالعربي"، أنها ستخوض الدراما الرمضانية بمسلسل جديد، حيث تظهر به بشخصية جديدة بعيدا عما قدمته من قبل، وسيكون المسلسل رومانسي اجتماعي.
وتستعد صبري أيضًا لعمل سينمائي تكتمت عنه، وستقوم بتصويره أيضا بالتزامن مع تصوير مسلسلها الجديد، التي لم تستقر الشركة المنتجه له على اسم حتى الآن. وكانت صبري شاركت في المارثون الرمضاني الماضي، بمسلسل "حكايتي" وشاركها البطولة أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وإسلام جمال وهنادى مهنى.
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