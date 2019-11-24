منة شلبي تُعلن أن الشهرة الآن ممكن أن تأتي في 3 دقائق من خلال وسائل التواصل

عبرت النجمة منة شلبي، عن سعادتها بتكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، مؤكدة على أنها تمسكت بحلمها وتشبثت به حتي وصلت لهذه المرحلة من النجاح.

وأضافت منة شلبي خلال الندوة، عن أسباب ارتباطها بالأفلام أكثر من المسلسلات التلفزيونية، هي الرسالة التلفزيونية التي يتم تقديمها للجمهور من خلال العمل وهو ما يسعي أن يوصله المخرج من خلال تخيله لطبيعة العمل ككل فهو صاحب الرؤية الكاملة للعمل.



كما نوهت منة، إلى أنها كانت من أسعد الناس بتعاون مع باقة معينة من المخرجين العظام، مؤكدة على أنها لم تعترض في يوم على مشهد تم حذفه.

وعن الشهرة كيف أثرت على حياتها؛ أكدت على أن الآن ممكن الممكن أن تصبح مشهور في 3 دقائق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي؛ "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

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