نجلاء بدر تؤكد أن فيلم "القاهرة 30" على رأس أفلامها المفضلة

أكد الفنانة نجلاء بدر، إن فيلم "القاهرة 30"، يعد على رأس الأفلام التي تفضلها، معقبة: "بحب الفيلم ده أوي وبتأثر بيه جدًا"، موضحة خلال تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، مساء أمس الأربعاء، أن هذا الفيلم يعد من العلامات المميزة في السينما المصرية.

وأردفت أنه إذا كانت هناك إمكانية لإعادة إنتاج الفيلم، فإنها تتمنى تجسيد دور الفنانة سعاد حسني، لافتة إلى أن الراحلة أدت دورها على نحو مميزة.

ولفتت إلى أنها تعشق فيلم "تيتانيك"، موضحة أنه يمثل واحدًا من أجمل الأفلام الرومانسية التي شاهدتها في حياته.

كما لفتت إلى إعجابها بأفلام الفنان فريد شوقي، وخاصة فيلم "جعلوني مجرمًا"، مستطردة أن كل أفلام الراحل تعالج قضايا مجتمعية.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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