شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية محمد ثروت فى فيلم "حضور وانصراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم "حضور وانصراف" شخصية عفريت فى إطار كوميدى يغيرمجرى الأحداث ويشارك فى بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد وآخرون .

فيلم "حضوروانصراف" تدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومن إنتاج شركة سينرجى وتم تصويرعدد من مشاهده مؤخرا.

من ناحية أخرى انتهى محمد ثروت من تصوير فيلم "ريما" ويجسد خلاله دور شخص يدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف التي تجعله يفقد ثباته الانفعالي، ويضحي بكل شيء من أجل الانتقام.

يشارك في بطولة الفيلم مايا نصري والطفلة ريم عبد القادروهالة فاخروايهاب فهمي وفراس سعيد وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وميدوعادل، وتأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.