شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال ينتعش فنيا بألحان جديدة مع 4 من نجمات الطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب والملحن رامي جمال مع عدد من نجوم الطرب في ألبوماتهم الجديدة خلال الفترة المقبلة، منهم المطربة أنغام في أغنية ضمن ألبومها الجديد 2020، من كلمات جمال الخولي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويشارك بألحان والغناء في دويتو مع زوجته المطربة ناريمان، بعنوان " نرجع إيه " من كلمات أحمد المالكي

كما يتعاون "رامي جمال" مع انغام فى أغنية أخرى ضمن ألبومها وهى من كلمات جمال الخولي، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها وقت نزول الألبوم في يناير 2020.

كما كشف رامي لجمهوره عن مفاجأة يحضر لها الفترة الحالية مع المطربة إليسا ضمن ألبومها الجديد، معبرا عن سعادته للعمل مع ملكة الاحساس، وكتب رامى جمال، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك علي الماشى أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامي ولحنى"، ومن جانبها ردت إليسا على رامى جمال، قائلة:" و الأغنية جميلة "، وتوالت تعليقات متابعيهم متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد.

وكانت أخر كليباته بعنوان " البرد " التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها.