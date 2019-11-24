سارة نخلة تنشر صورًا من رحلتها لـ"باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها بصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لـ"باريس".

وظهرت نخلة في الصور بإطلالة شتوية، مرتديه "بالطو"، و"أيس كاب" على رأسها، من أمام برج أيفل، وعلقت: "باريس للعشاق.. أنت ببساطة لا يمكنك قضاء وقتك وحدك في هذه المدينة، إما أن تذهب إلى هناك مع حبيب، أو تجد أحدا هناك".

وشاركت "نخلة" في حكاية "كله بالحب" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي، أيمن عزب، هاجر أحمد، تأليف عمرو ياسين.

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تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، خلال الأيام الماضية لوعكة صحية، أدت إلى دخولها إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن سارة نخلة شاركت رمضان الماضي، في مسلسل "حكايتي" وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري. ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبوعوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش، العمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.