ربح 900 ألف ريال في 24 ساعة.. مشتري عود راشد الماجد يبيعه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن أن مشتري عود المطرب راشد الماجد، باعه اليوم بمبلغ مليون ونصف ريال سعودي.
بداية القصة كانت عقب إحياء الفنان السعودي حفلا أمس الجمعة ضمن "موسم الرياض"، وعقب الحفل أقيم مزادا علنيا لبيع عوده، الذي يملكه منذ 27 عاما الذي أهداه له الملحن الراحل صالح الشهري.
العود تم بيعه في نهاية المزاد بـ600 ألف ريال سعودي، وذهب جزء من المبلغ للجمعيات الخيرية.
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