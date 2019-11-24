شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تحضيرات لؤى لأغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب لؤى مع مهندس الصوت ماهر صلاح، فى أغنية جديدة ولم يتم الكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من ألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقى أسامة سامى، ومن المقرر أن يتم طرح خلال أيام المقبلة.

المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغانى الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمرو المصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.