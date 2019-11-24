شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تسجل أغنية باللهجة المصرية ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة اللبنانية نانسى عجرم أغنية باللهجة المصرية ضمن ألبومها الجديد، ولم تستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى هانى يعقوب.

من جانب آخر تتعاون نانسى عجرم مع الشاعر شادى نور فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى من ألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، والثانية من ألحان محمد يحيى.

وكانت نانسى عجرم قد أحيت حفلها الأول بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً حيث تشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.