شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يعلن تعافيه من "جراحة الـ5 ساعات" والان مع التفاصيل

محمد هنيدي يعلن تعافيه من جراحة الـ5 ساعات الأحد 24 نوفمبر 2019 أعلن نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي أنه تعافى من عملية جراحية استمرت 5 ساعات، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

ونشر هنيدي على حسابه بموقع "تويتر"، السبت، صورة له بملابس ما قبل الجراحات، مصحوبة بتعليق يقول فيه: "الحمد لله. صورة قبل العملية التي أجريتها منذ 3 أيام. 5 ساعات متواصلة". Advertisements وأضاف الفنان صاحب الـ54 عاما: "الحمد لله تعافيت بالسلامة". ورغم أن هنيدي لم يتحدث عن نوع الجراحة التي خضع لها، فإن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن العملية أجريت في فكه، دون مزيد من التفاصيل. ويستعد هنيدي لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "كينغ سايز"، الذي تطغى عليه أعمال الغرافيكس.

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