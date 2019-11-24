شكرا لقرائتكم خبر عن جون تورتورو رجل عصابات داخل مدينة جوثام فى فيلم The Batman الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل فيلم The Batman الجديد للمخرج العالى مات ريفز، الذى يلعب بطولته النجم العالمى روبرت باتينسون، والمقرر عرضه فى يونيو 2021.
وكشف ريفز على تويتر أن تورتور سيلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".
وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.
ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.
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