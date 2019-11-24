شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أيام وينتهى أحمد العوضى من "شديد الخطورة" ليتفرغ لعشماوى مع كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان أحمد العوضى تصوير مسلسله "شديد الخطورة"، من إنتاج شركة سينرجى، أمس السبت، بعد توقف 5 أيام لتغيير الديكورات، حيث يتبقى له 9 أيام فقط وينتهى من تصوير المسلسل بالكامل، من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام على.

ويستعد أحمد العوضى لخوض تجربة جديدة، بتجسيد شخصية الإرهابى "هشام العشماوى"، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار - أحمد المنسى"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

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وصور أحمد العوضى عدة مشاهد من "شديد الخطورة" فى عدة أكامن منتفرقة فى القاهرة، حيث صور فى منطقة بولاق أبو العلا أعلى أحد الأسطح، ومشاهد بحى روض الفرج داخل أحد الهناجر، وفى منطقة 6 أكتوبر وأماكن أخرى.

ويعد "شديد الخطورة" أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المتوقع أن يفتح آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزاً للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها على منصة watch it الرقمية، تخدم جميع فئات الجمهور، وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصةwatch it .

"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، هادى الجيار، رياض الخولى، حسنى شتا، محمود حجازى، ليلى حسين، ناهد رشدى، وعدد أخرمن الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، إنتاج سينرجى.