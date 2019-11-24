محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر أبطال مسرحية لوكاندة الأوباش بوستراتها عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام". إذ نشر ماجد المصري وحسن الرداد ومايا دياب وإنجي علي بوسترات منفردة. المسرحية يبدأ عرضها يوم 4 ديسمبر المقبل في موسم الرياض، ويشارك في بطولتها أيضا هالة فاخر، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، وإيمان العاصي، وحسن عبدالفتاح، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| قبل عرضها في الرياض.. أبطال "لوكاندة الأوباش" ينشرون بوسترات منفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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