رمضان يتسلم جائزة "الأغنية الأكثر شعبية" في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تسلم الفنان محمد رمضان جائزة الأغنية الأكثرة شعبية في أفريقيا من Afrima music awards في نيجيريا عن أغنية "مافيا"، وهو حدث موسيقى كبير يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية.

ونشر محمود رمضان صورة لشقيقه وهو يتسلم الجائزة، وعلق: "مبروك لأخويا الغالى جائزة المطرب الأكثر شعبية فى أفريقي، اليوم فى لاجوس نيجيريا، من قلب الحدث..Afrima music awards".

وكان الفنان محمد رمضان قد سفر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل، ونشر عدد كبير من الصور له، عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أن البلد خطف قلبه.

ونشر رمضان عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام مجموعة صور له وفيديوهات لبعض النيجيريين وهم يرقصون على أغنية مافيا.