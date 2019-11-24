شاهد: فنانة كويتية تثير الجدل بإعلانٍ عن “ويسكي حلال”!

نشرت الفنانة الكويتية “ملاك” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات خلال تواجدها في أحد الأمكان التي تقدم “الويسكي”. وقالت الفنانة خلال المقطع “اللي يبي واين حلال ييجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة”، وصورت عدداً من زجاجات الويسكي والخمور المدون عليها “مشروب العنب بدون كحول”. وتسبب مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة في إثارة جدل واسع بين جمهورها الذين اعترضوا على وصف الويسكي بـ”الحلال”.

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