شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يسجل أغنية جديدة بعنوان "دوامة الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي سمسم شهاب أغنية جديدة بعنوان "دوامة الحياة" من ألبومه الجديد، من كلمات إبراهيم الحلوجى، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومكساج وماستر محمد جودة .

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية جديدة، تحمل اسم "بعاند ليه" عبر موقع يوتيوب، الأغنية من ألحانه وكلمات صلاح مندى، توزيع محمد هارون الذى يتعاون معه لثالث بعد أغنية "وأنا عينى فى عنيك"، وأغنية "أنا لو كرهت".

وكان سمسم شهاب قد طرح عددا من أغنيات ألبومه الجديد "عايش جدع"، منها: "كلام غريب"، من كلمات وألحان وائل زكى، توزيع موسيقى مصطفى أبو رية، و"جربت الظلم" كلمات عماد عبيد، ألحان وتوزيع شريف حمدان.