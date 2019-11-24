كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:53 صباحاً - ظهرت الفنانة الاماراتية أحلام بإطلالة أنيقة ومختلفة خطفت الانظار في الحلقة المباشرة الثانية من The Voice. وقد نشرت احلام، عددا من الصور لاطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “اطلالتي من حلقة اليوم في #ذا_فويس الف شكر للمصمم المبدع زهير مراد و لفريقي اللي بيهتموا فيني مكياج المبدع محمد الحداد و ماكيير العالمي طوني صوايا و الستايلست مايا التل وتصوير ولدي محمد فيفد ومديرة مكتبي مها الحاج ???? شو رأيكم ف الاطلالة ؟”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تخطف الانظار بإطلالتها في ثاني الحلقات المباشرة من The Voice لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.