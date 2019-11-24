شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بظهورها في حوض الاستحمام!

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:53 صباحاً - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل مجددا بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه داخل حوض استحمام.
وعلقت بولند على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام
، مشيرةً إلى أن “هذه هي حالتها عندما تسمع القصص والحكايات التي يؤلفونها عنها وإخبارها بما لا تعرفه عن نفسها”.
يذكر ان حليمة بولند تتواجد حالياً في سويسرا وتواصل دائماً نشر صور ومقاطع فيديو لها تشارك خلالها جمهورها حياتها اليومية وتفاصيلها الدقيقة.
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