زوج هند صبري يفاجئها بحفل عيد ميلاد مميز بحضور نجوم الفن.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الفنانة التونسية هند صبري بحفل عيد ميلاد مميز أعده لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف وصديقتها المقربة حنان، خلال إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي..

زوج هند وصديقته دعوا إلى الحفل عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم يسرا، ليلى علوي، بسمة، بوسي، غادة عادل، منة شلبي، كندة علوش ووجها الفنان عمرو يوسف، والإعلامية إنجي علي، والإعلامية بوسي شلبي.

بوسي شلبي نشرت مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، والتي رصدت لحظة تفاجأ هند بالحفل، وهو ما أسعدها كثيرا وقامت باحتضان زوجها وصديقتها حنان.

Advertisements

وكان قد تزامن عيد ميلاد هند صبري مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم 20 نوفمبر، وحين صعدت الفنانة التونسية إلى المسرح لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز لصديقتها الفنانة منة شلبي، أخبرت الحضور، في مقدمة حديثها، بأن اليوم يصادف عيد ميلادها، وهو ما دفعهم جميعا للغناء لها أغنية عيد الميلاد.

كما فوجئت هند باحتفال مميز من صديقتها النجمة منى زكي، في كواليس حفل الافتتاح حيث ظهر مقطع فيديو لمنى زكي خلال دخولها المكان المتواجد به هند صبري، وهي تغني أغنية عيد الميلاد لها، وكان برفقتها زوجها الفنان أحمد حلمي.

هند سعدت كثيرا بهذه المفاجأة، واحتضنت منى، قائلة إن الاحتفال أيضا لمنى وحلمي، حيث أن عيد ميلادهما كان منذ يومين فقط.